¡'Hat-Trick' de Cristiano! El 3-0 de Ronaldo para que Portugal pase por encima a Lituania

Cristiano Ronaldo is 'on fire'. El delantero de Juventus se lució en el Portugal vs. Lituania por el partido correspondiente a las Eliminatorias rumbo a la Euro 2020 anotando tres goles para el 3-0 en el LFF stadionas de Vilna. Una verdadera bestia.

A los 65 minutos de juego, Bernardo Silva recibió el balón por la derecha y vio solo a 'CR7' dentro del área colocándole un balón perfecto para que este solo lo toque y descoloque al portero Setkus. El 'hat-trick' del portugués pone adelante a los portugueses.

GOL Cristiano Ronaldo en el Portugal vs. Lituania EN VIVO: pone el 3-0. (SportTV)

Para el combinado lusitano será clave cerrar la jornada doble con seis puntos. Por ello, el cuadro comandado por Fernando Santos tiene la misión de ganarle este martes 10 de septiembre a la modesta Lituania. Cristiano Ronaldo y compañía cumplieron con la primera parte de la tarea: vencer a los serbios en su casa.



Como se recordará, el delantero de la Juventus, William Carvalho, Goncalo Guedes y Bernardo Silva fueron los autores del 4-2 final. Con ese resultado, la selección de Portugal sumó cinco unidades y se ubicó en el segundo lugar a ocho del líder Ucrania. Pero la diferencia entre ambos puede reducirse si los comandados por Santos salen victoriosos esta jornada.

