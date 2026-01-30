Cristiano Ronaldo anotó su gol 961. (Video: SSC)
llegó, este viernes 30 de enero, a los 961 goles en su carrera como profesional, en el triunfo del sobre Al Kholood por la Liga Profesional de Arabia. El portugués aprovechó una precisa asistencia de su compatriota, Joao Félix, para romper la paridad, y poner en ventaja a su club, que pelea por el título del torneo. El letal goleador mundial sigue firme por alcanzar una histórica marca en el deporte rey, la misma que podría romper en el Mundial de Estados Unidos, en el que la selección de Portugal es una de las favoritas.

