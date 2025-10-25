Gol 950 de Cristiano Ronaldo. (Video: @thmanyahsports)
se acerca cada vez más a los 1000 goles como futbolista profesional. El astro portugués sigue brillando en Arabia Saudita con y este fin de semana volvió a hacerse presente, en el marco del partido ante Al Hazm por la . ‘CR7′ puso el 2-0 (resultado final) y aumentó su récord personal a 950, producto de una excelente ubicación en el área, sumado al gran rendimiento colectivo de su equipo para la jugada previa. Sí, solo le quedan 50 goles para llegar a la marca deseada, situación que cada vez parece más próxima en la historia del luso. Por lo pronto, el 2026 será un escenario clave porque también tendrá presencia en el Mundial 2026 con la Selección de Portugal.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

