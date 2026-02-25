Gol 965 de Cristiano Ronaldo
sigue firme en su racha goleadora para lograr la histórica marca de las 1000 anotaciones como profesional. Este miércoles, en el triunfo del sobre Al Najma, el atacante portugués se encargó de abrir el marcador con notable ejecución de tiro penal. Con este resultado, su club recupera el primer lugar de la Saudi Pro League de Arabia. Minutos después, el francés Kingsley Coman y el español Íñigo Martínez aumentaron la cuenta, por lo que se fueron al descanso por 3-0 a favor.

