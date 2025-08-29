Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Especialidad de la casa! El gol de Cristiano Ronaldo de penal con Al Nassr vs. Al Taawon
Con la mirada puesta en los 1000 goles como profesional, Cristiano Ronaldo no deja de marcar hitos en el fútbol. Una vez más, ‘CR7′ marcó con Al Nassr y esta vez fue con Al Taawon, en el marco de la Liga de Arabia Saudita. La estrella del fútbol tomó el balón desde el punto de penal y aumentó la cuenta en la goleada de su equipo. De esta manera, sumó la anotación 940 de su carrera, manteniéndose firme en el objetivo principal. Además, apunta a ser uno de los goleadores en su tercera temporada por este país, pensando también en su participación en el Mundial 2026, que sería el último de su historia.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.