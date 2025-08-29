Gol de Cristiano Ronaldo con Al Nassr. (Video: @NFCStudio1)
Con la mirada puesta en los 1000 goles como profesional, no deja de marcar hitos en el fútbol. Una vez más, ‘CR7′ marcó con y esta vez fue con , en el marco de la . La estrella del fútbol tomó el balón desde el punto de penal y aumentó la cuenta en la goleada de su equipo. De esta manera, sumó la anotación 940 de su carrera, manteniéndose firme en el objetivo principal. Además, apunta a ser uno de los goleadores en su tercera temporada por este país, pensando también en su participación en el Mundial 2026, que sería el último de su historia.

