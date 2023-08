No importa las estrellas que lleguen a Arabia Saudita. Opacar a Cristiano Ronaldo será cosa difícil, casi imposible. Y es que no hay jornada en la que el delantero portugués no brille con la camiseta del Al Nassr. Como este martes, que, frente a Al Shabab por la fecha 4 de la Liga Profesional Saudí, ha vuelto a hacer un gol, prolongando la buena racha que empezó semanas atrás.

Cuando corrían los 13 minutos en el estadio Al-Awwal Park, de Riad, Cristiano Ronaldo cambió por gol un penal que el árbitro Ismail Elfath cobró favor del Al Nassr tras revisión de VAR. El colegiado se apoyó en la tecnología para detectar una mano en el área del Al Shabab.

Tal como se observa en las imágenes, el ex goleador de Manchester United, Real Madrid y Juventus disparó en dirección contraria a la del portero para establecer la ventaja del Al Nassr, que llegaba a este partido con un triunfo, una derrota y un empate.

Con este gol a Al Shabab, Cristiano Ronaldo ha llegado a los 11 tantos en 10 partidos. En un fenomenal arranque de temporada, el internacional con Portugal también lleva tres asistencias. Crack total.





Al Nassr vs. Al Shabab: lo que viene





Tras el encuentro frente al equipo de Éver Banega, el Al Nassr se alista para jugar la quinta fecha de la Liga de Arabia Saudita frente a Al Hazm. El duelo está programado para este sábado 2 de septiembre a la 1 de la tarde (hora peruana) en el estadio Al Hazam Club y va por DIRECTV.

Al Shabab, por su parte, enfrentará como local a Al Khaleej el mismo día y a la misma hora del partido del equipo de Cristiano Ronaldo. El cuadro de Riad aún no conoce la victoria en la presente temporada, por lo que se encuentra, con solo dos puntos, en el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR