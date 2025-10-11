Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Show del ‘Androide’! Gol, penal fallado y ‘casi doblete’ de Erling Haaland para Noruega
En un primer tiempo donde pasó de todo, el delantero del Manchester City falló desde los doce pasos, pero luego marcó ante Israel por las Eliminatorias de Europa. Además, fabricó un autogol a favor de Noruega.
Gol de Erling Haaland, Noruega vs. Israel. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Erling Haaland sigue rompiendo todos los récords con la Selección de Noruega. Por la fecha 6 del Grupo I de las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, el ‘Androide’ desperdició un penal, que fue atajado por el arquero Daniel Peretz, pero de inmediato se cobró revancha y marcó en el arco de Israel, tras definir cruzado al recibir un paso de Alexander Sorloth. Minutos más tarde, generó un autogol de los israelíes para sellar el 3-0 con el que se fueron al descanso. El delantero del Manchester City, con este tanto, suma 49 goles en 46 partidos con Noruega, que va derechito a obtener su boleto el Mundial 2026 por encima de Italia, segundo del grupo.
Penal fallado por Erling Haaland en Noruega vs. Israel
Penal fallado por Erling Haaland en Noruega vs. Israel. (VIDEO: ESPN)
Autogol generado por Erling Haaland en Noruega vs. Israel
Autogol generado por Erling Haaland en Noruega vs. Israel. (VIDEO: ESPN) SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.