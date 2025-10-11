Gol de Erling Haaland, Noruega vs. Israel. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
sigue rompiendo todos los récords con la . Por la fecha 6 del Grupo I de las Eliminatorias europeas rumbo al , el ‘Androide’ desperdició un penal, que fue atajado por el arquero Daniel Peretz, pero de inmediato se cobró revancha y marcó en el arco de Israel, tras definir cruzado al recibir un paso de Alexander Sorloth. Minutos más tarde, generó un autogol de los israelíes para sellar el 3-0 con el que se fueron al descanso. El delantero del Manchester City, con este tanto, suma 49 goles en 46 partidos con Noruega, que va derechito a obtener su boleto el Mundial 2026 por encima de Italia, segundo del grupo.

