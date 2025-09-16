Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Ya lleva 880! Gol de Lionel Messi para Inter Miami vs. Seattle Sounders en la MLS
En una nueva jornada de la MLS, Lionel Messi volvió a dejar su huella. Sobre los 44′ del primer tiempo, la ‘Pulga’ aprovechó un centro desde la izquierda de Jordi Alba y se lanzó dentro del área para empujar el balón y marcar el segundo tanto para Inter Miami, al mismo estilo de años anteriores en el FC Barcelona, en la victoria ante Seattle Sounders. Con ello, el argentino llegó a 880 goles en su carrera y suma 20 tantos en la presente temporada de la MLS. ‘Lio’ espera seguir en buen momento y llegar en ritmo a la próxima Copa del Mundo, el gran objetivo en la parte final de su carrera.
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.