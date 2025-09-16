Gol de Lionel Messi, Inter Miami vs. Seattle Sounders. (Video: Apple TV)
En una nueva jornada de la , volvió a dejar su huella. Sobre los 44′ del primer tiempo, la ‘Pulga’ aprovechó un centro desde la izquierda de Jordi Alba y se lanzó dentro del área para empujar el balón y marcar el segundo tanto para , al mismo estilo de años anteriores en el FC Barcelona, en la victoria ante . Con ello, el argentino llegó a 880 goles en su carrera y suma 20 tantos en la presente temporada de la MLS. ‘Lio’ espera seguir en buen momento y llegar en ritmo a la próxima Copa del Mundo, el gran objetivo en la parte final de su carrera.

