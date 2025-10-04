Gol de Luis Díaz para el 1-0 del Bayern Munich vs Frankfurt. (Video: ESPN)
Gol de Luis Díaz para el 1-0 del Bayern Munich vs Frankfurt. (Video: ESPN)

Golazo del Bayern Múnich, por el jugadón que se metieron desde el inicio.

