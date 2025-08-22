Gol de Moisés Caicedo, Chelsea vs. West Ham. (Video: ESPN)
Por la fecha 2 de la , visitó a en una nueva edición del derbi de Londres. Pese a comenzar perdiendo con un golazo del brasileño Lucas Paquetá, los ‘blues’ lo dieron vuelta rápidamente antes del descanso con anotaciones de Joao Pedro, Pedro Neto y Enzo Fernández. En el segundo tiempo, apareció para ampliar la cuenta a favor de la visita. Tras cazar un rebote del portero Mads Hermansen, el ecuatoriano punteó la pelota y festejó su primer gol en la temporada. Luego, Trevoh Chalobah puso el quinto para Chelsea.

