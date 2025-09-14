Gol de Fermín López para el 1-0 del Barcelona vs. Valencia | VIDEO: DSports
Gol de Fermín López para el 1-0 del Barcelona vs. Valencia | VIDEO: DSports

Gol de Fermín López a los 29 minutos de partido para abrir el marcador a favor del sobre el por . Tras un pase milimétrico de Ferran Torres, el esférico quedó en los pies de Fermín, quien no dudo en acomodarse y pegarle fuerte al palo izquierdo del portero Agirrezabala que nada pudo hacer para impedir el primer tanto ‘blaugrana’. Con esta victoria parcial, los dirigidos por Hansi Flick escalan al segundo lugar, 2 puntos por debajo del líder Real Madrid.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS