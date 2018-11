Se llama Fernando Ovelar, tiene 14 años y ha marcado un gol en un Clásico en su segundo partido como futbolista profesional. Heroico lo de un adolescente que se enfrenta a jugadores que le doblan la edad y seguramente también en el estado físico. Eso no le importado para atreverse a marcar un gol a los 16 minutos, en lo que le convierte ya en una promesa del fútbol de Paraguay. El mundo no dejará de hablar de él, al menos durante unos días.



A los 16 minutos del Olimpia vs. Cerro Porteño, el chico aprovechó una pelota para definirla sobre el portero Alfredo Aguilar. Gol y todo un estadio vibró con un chico que recién da sus primeros pasos en el fútbol. El español Fernando Jubero le dio la oportunidad y no le ha defraudado, en un partido en donde pelean por el primer lugar del Clausura de Paraguay.



Ovelar es nieto de Gerónimo Ovelar, defensor de Cerro Porteño en las décadas de los 70 y 80, y campeón de la Copa América 1979 con la Selección paraguaya. Ahora la familia cuenta con un nuevo profesional en la entidad. Sólo ha dado un paso pero desde hace tiempo entrena con el primer equipo y los elogios han sido continuos.