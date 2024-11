A los 32 años, Neymar Jr. enfrenta un presente sombrío que contrasta con las trayectorias de leyendas como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo a su edad. El astro brasileño, quien actualmente milita en el Al Hilal de Arabia Saudita, está lejos de su mejor forma física debido a una serie de lesiones que han limitado su impacto en los últimos años. Mientras se recupera de un nuevo desgarro, el rumor de un posible regreso al fútbol brasileño ganó fuerza, pero Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, descartó tajantemente cualquier posibilidad de ficharlo, cuestionando indirectamente las condiciones físicas del delantero.

La presidente del ‘Verdao’ fue contundente al responder sobre los rumores que vinculaban a Neymar con su club en caso de un regreso al fútbol brasileño. En declaraciones a UOL, dejó claro que las prioridades del equipo paulista no contemplan jugadores con un historial de lesiones recurrentes, incluso si se trata de un nombre de talla mundial.

“Esto no es un departamento médico”, afirmó Pereira, dejando en claro que el club prioriza la disponibilidad inmediata de sus refuerzos. “No se admite que un refuerzo no esté apto para jugar de manera inmediata. Cuido a mis deportistas y las decisiones también se toman en base a la edad y el tiempo de contrato. Son premisas que instauré cuando asumí en el cargo”, añadió.

Cuando se le preguntó si hubo algún tipo de contacto o acercamiento entre Palmeiras y el entorno de Neymar, Pereira fue aún más contundente: “Se va a Santos, así que no hay ningún problema. En realidad no sé, pero pregunten ahí. Acá no vendrá”.

La situación de Neymar en el Al Hilal tampoco es alentadora. Tras una operación millonaria en 2023, que significó su salida del PSG por 90 millones de euros, el brasileño apenas pudo disputar siete encuentros oficiales con el club saudí, anotando un gol. Las constantes lesiones, incluida una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda que lo mantuvo fuera de las canchas durante un año, han mermado su rendimiento y generado dudas sobre su futuro.

En su segundo partido tras regresar de aquella larga inactividad, Neymar sufrió un desgarro en el tendón de la corva, lo que nuevamente lo relegará de las canchas por al menos un mes. Ante este panorama, Al Hilal estaría considerando rescindir su contrato, ya que las expectativas deportivas y comerciales puestas en él no han sido cumplidas debido a sus continuas bajas.





En medio de las duras declaraciones de las autoridades del Palmeiras, se reporta un acuerdo entre el astro brasileño y el Santos. Según el periodista César Luis Merlo, conocido por sus aciertos en el mercado de fichajes sudamericano, el ‘Peixe’ ya empezó a trabajar en la incorporación del ex Barcelona y PSG para el 2025, por lo que su regreso a Vila Belmiro seria cuestión de semanas.

“Neymar, listo para volver a Santos. El club donde debutó ya tiene un acuerdo con el futbolista, de 32 años. Se trabaja en la rescisión del Al Hilal y la idea es anunciarlo una vez que termine el torneo que marcó el regreso del Peixe a la máxima categoría de Brasil”, publicó Merlo en su cuenta de X (antes Twitter).

