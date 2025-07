De no creer su desempeño en el Mundial de Clubes 2025. Con apenas algunos minutos en la jornada anterior, y con pocos días de adaptación con su equipo, Joao Pedro ha marcado dos goles en un duelo decisivo para el Chelsea por la clasificación a la gran final del torneo. Y es que nuevamente, con un error saliendo de su propio campo, el Fluminense le dio toda la libertad para que el futbolista brasileño emprendiera la carrera superando también a la dupla de centrales conformada por Thiago Silva e Ignácio, el ex Sporting Cristal, quienes no pudieron hacer nada ante el disparo furtivo del delantero que puso adelante nuevamente a los ‘blues’ en el marcador.

SOBRE EL AUTOR Gianina González Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.