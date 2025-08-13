Gol de Goncalo Ramos para el 2-2 de PSG vs. Tottenham. (Video: +FOOT)
Gol de Goncalo Ramos para el 2-2 de PSG vs. Tottenham. (Video: +FOOT)

La nos trajo un partido atípico entre vs. . El cuadro parisino no pudo neutralizar las acciones en el primer tiempo y los ‘Spurs’ se adelantaron por intermedio de Micky van de Ven a los 39′ y en el segundo tiempo aumentaron la ventaja gracias a Cristiano Romero (48′); sin embargo, Lee Kang In (85′) descontó en los últimos minutos y fue el autor del empate a los 94′. El portugués ingresó en el complemento y se insertó en el área para lanzar un potente cabezazo e igualar este partido que se definió desde la tanda de penales.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS