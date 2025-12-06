Gol de Rodrigo de Paul para el 2-1 del Inter Miami vs Vancouver | VIDEO: MLS
Gol de Rodrigo de Paul para el 2-1 del Inter Miami vs Vancouver | VIDEO: MLS

se enfrenta al por la final de la MLS. El duelo se puso de ida y vuelta con un gol para cada equipo. Sin embargo, a los 71 minutos, se juntaron los argentinos en Estados Unidos. Rodrigo de Paul anotó el 2-1 gracias a una magistral asistencia de que dejó habilitado a su compatriota para que le de, momentáneamente, el título al equipo de David Beckham. Cabe resaltar que aún restan minutos por jugarse, por ende el equipo de Kenji Cabrera (en el banco), podría empatar el partido y forzar el alargue.



