Gol de James Rodríguez para el 1-0 de Colombia vs. Bolivia. (Video: Sportv)
Gol de James Rodríguez para el 1-0 de Colombia vs. Bolivia. (Video: Sportv)

Desde el Metropolitano de Barranquila, dio el primer golpe en la lucha por asegurar su boleto al . Contra Bolivia, los ‘cafeteros’ se mostraron solidos en ataque y el gol fue cuestión de tiempo. En una combinación con Santiago Arias, apareció para recibir el balón en el área y encontrar un espacio para ejecutar un potente disparo que fue imposible de atrapar para el portero rival. Los dirigidos por Néstor Lorenzo solo necesitan una victoria o empate para asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS