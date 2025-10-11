Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Gran asistencia de James Rodríguez! El gol de Lucumí para el 1-0 de Colombia vs. México
En el inicio del camino hacia el Mundial 2026, Colombia y México se vieron las caras en un amistoso internacional, válido por la presente fecha FIFA. La escuadra ‘cafetera’ dio el primer golpe de la noche y tuvo como protagonista a uno de los líderes del equipo: James Rodríguez. El delantero tomó el balón en un tiro libre y lo lanzó hacia el área rival para encontrar a un compañero, coincidiendo con Jhon Lucumí quien solo tuvo que empujarla para romper la paridad a favor de los dirigidos por Néstor Lorenzo, en el AT&T Stadium.de Estados Unidos.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.