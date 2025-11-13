Gol de Kylian Mbappé, Francia 1-0 Ucrania. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Gol de Kylian Mbappé, Francia 1-0 Ucrania. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

El delantero del Real Madrid abrió la cuenta para el ‘Gallito’ en un duro partido ante los ucranianos para sellar su pase a la Copa del Mundo 2026. El gol fue a los 55′.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

