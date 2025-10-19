Gol de Kylian Mbappé para el 1-0 del Real Madrid vs Getafe | VIDEO: DSports
Gol de Kylian Mbappé para el 1-0 del Real Madrid vs Getafe | VIDEO: DSports

vence por la mínima diferencia al a los 80 minutos tras un golazo de Kylian Mbappé en combinación con Arda Guler. La jugada, sin embargo, fue toda del volante turco, quien recibió el balón fuera del área grande, giró y encontró rápido a un Mbappé, que también recibió de espaldas entre dos defensores rivales, pero con un rápido giro se puso mano a mano con el arquero David Soria. En ese momento, se perfiló, abrió el pie con tranquilidad y, pese al esfuerzo del guardameta, definió arriba para que luego pegue en el palo y de esta manera anote el gol de la victoria.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS