Gol de Lionel Messi abrió el marcador en el Inter de Miami vs Cincinnati. (Video: MLS)
Gol de Lionel Messi abrió el marcador en el Inter de Miami vs Cincinnati. (Video: MLS)

A solo un mes del inicio de la cita mundialista, continúa imparable en su asombrosa cuenta regresiva hacia los mil goles. El capitán argentino extendió su racha goleadora al marcar por tercer encuentro consecutivo con el , esta vez frente al Cincinnati en el TQL Stadium. Sobre los 24 minutos, el “10” capitalizó un descuido en la zaga rival tras un servicio preciso de Rodrigo De Paul para alcanzar la impresionante cifra de 908 goles oficiales. Cabe destacar que, al inicio de este duelo correspondiente a la jornada 13 de la , el VAR le había privado de otro festejo al anularle una anotación temprana.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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