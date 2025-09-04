Golazo Lionel Messi para el 1-0 de Argentina vs. Venezuela | VIDEO: Telefé
ya supera a por 1-0 en el Estadio Más Monumental por la jornada 17 de las . El autor del golazo argentino fue Lionel Messi, quien ya nos tiene acostumbrados a sus jugadas espléndidas y esta vez no fue la excepción. Todo ocurrió al minuto 39, cuando en una jugada en conjunto con Julián Álvarez, este le cede el balón en el punto penal a Leo, quien no dudó, se acomodó y ante tres jugadores rivales en frente picó el balón para enviar el balón a las redes de la vinotinto.

