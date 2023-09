Nuevamente, Lionel Messi volvió a vestirse de héroe para romper el cero a favor de Argentina vs. Ecuador, en el marco de la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. En su especialidad, los tiros libres, la ‘Pulga’ no defraudó y deleitó a los miles de asistentes del Estadio Más Monumental, que no dudaron y gritaron con mucha euforia un auténtico golazo de la máxima estrella de la ‘Albiceleste’.

La acción se dio luego de infracción muy cerca del área ecuatoriana sobre el ‘Cuti’ Romero. Así, pues, los de Lionel Scaloni encontraron una chance de oro, siendo el astro rosarino quien tomó rápidamente el balón. Con unos pasos hacia atrás, el capitán del combinado argentino conectó un remate con pierna izquierda, el cual logró pasar por encima de la barrera y cayó por debajo del ángulo superior derecho de Galíndez, que no pudo hacer nada para evitar que el cuero se cole entre sus redes.

Inmediatamente, los compañeros de Lionel Messi corrieron a abrazarlo, festejando el tanto que les permitió romper el marcador ante un complicado rival. Eso sí, este golazo fue muy especial para la ‘Pulga’, que igualó a Luis Suárez como el máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas, con 29 tantos.

Argentina vs. Ecuador: lo que se viene

Argentina y Ecuador juegan en primera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Respecto a la segunda fecha, el cuadro ‘albiceleste’ se enfrentará a la Selección de Bolivia en la ciudad de La Paz. El duelo será el martes 12 de setiembre a las 3:00 p.m. (hora peruana).

Por el lado de Ecuador, los dirigidos por Félix Sánchez Bas enfrentan a Uruguay. El partido será en la ciudad de Quito, por lo que tendrán su primera localía. Cabe resaltar que ‘La Tri’ empezó este proceso de Eliminatorias con 3 puntos menos por la sanción de Byron Castillo.





