Lionel Messi marcó el 1-0 de Argentina vs Brasil gracias a un penal que Alex Sandro cometió a favor del equipo de Scaloni. Este fue el primer gol del mejor futbolista del planeta desde su regreso a la Albiceleste tras cumplir sanción de cuatro meses de Conmebol.

Messi pateó al centro del arco y Alisson ya no pudo desviar el esférico. Toda la Selección de Argentina celebró junto al ganador cinco veces del Balón de Oro y reciente FIFA The Best. Lo que juega en en el Barcelona lo mostró con los colores de su país.

Argentina y Brasil se han visto las caras cuatro veces en la Copa Mundial de la FIFA, una en Copa FIFA Confederaciones, ocho en Eliminatorias, 33 en Copa América, 3 en Panamericanos y 56 en amistosos. La primera vez fue el 20 de setiembre de 1914 en un amistoso que los rioplatenses ganaron por 3-0 en Buenos Aires. Carlos Fernando Izaguirre, seleccionado hasta 1923, anotó el primer gol de los clásicos sudamericanos.

El palmarés de Argentina y Brasil es uno de los más ricos del mundo. La albiceleste ha ganado dos Copa del Mundo de la FIFA, una Copa FIFA Confederaciones, 14 Copa América y un Panamericano de Fútbol. Por otro lado, el ‘Scracht’ celebró en cinco Copa del Mundo de la FIFA, cuatro Copa FIFA Confederaciones, nueve Copa América y dos Panamericanos de Fútbol.

Esta será la sexta edición del Superclásico de las Américas. Brasil ganó en 2011, 2012, 2014 y 2018 mientras que Argentina lo hizo en 2017. Esta Copa se ha disputado en tierras argentinas, brasileñas, chinas, australianas y, ahora, árabes. Las dos ediciones inaugurales se jugaron en partidos a ida y vuelta solo con futbolistas de cada torneo local.

