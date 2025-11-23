Gol de Lionel Messi para el 1-0 de Inter Miami vs. Cincinnati. (Video: Apple TV / Foto: Getty Images)
Gol de Lionel Messi para el 1-0 de Inter Miami vs. Cincinnati. (Video: Apple TV / Foto: Getty Images)

sigue vigente en el fútbol y esta vez volvió a hacerse presente en un gol de ante Cincinatti. El delantero del cuadro rosado inició la jugada desde el mediocampo y lanzó el balón a la banda para Silvetti quien, tras un excelente centro al área, le devolvió el esférico y el astro argentino estuvo bien ubicado para impactar el balón con un cabezazo. Con un ligero bote que descuadró al arquero, el ‘10′ suma una nueva anotación en la .

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS