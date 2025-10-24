Lionel Messi anotó en Inter Miami vs. Nashville. (Video: MLS)
En el inicio de la ronda de , y volvieron a verse las caras. En el primer choque de los tres, los ‘rosados’ comenzaron a sacar ventaja desde los primeros minutos. robó un balón en el mediocampo y jugó en pared con Luis Suárez, quien se proyecto hacia la banda derecha. El ‘Pistolero’ alzó la mirada y encontró al ‘10′ en el área para que ejecute un cabezazo y decrete el primer gol de la noche, a favor de los dirigidos por Javier Mascherano. Además, esta anotación lo acerca a los 900 goles como profesional porque marcó el número 890.

