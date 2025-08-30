Luis Díaz marcó el 2-0 del Bayern Múnich vs Augsburgo por la Bundesliga. (Video: ESPN)
Luis Díaz marcó el 2-0 del Bayern Múnich vs Augsburgo por la Bundesliga. (Video: ESPN)

vs. se enfrentan por la segunda jornada de la . Los ‘bávaros’ vienen de ganar su primer partido y quieren mantener la racha positiva. Esta vez en condición de visita, el Bayern ya gana 2-0 al Augsburgo, el primer tanto lo anotó Gnabry a los 26 minutos, sin embargo, Luis Díaz no se podía quedar atrás y tras un pase de Konrad Laimer por derecha, logró anotar el segundo gol del partido a los 45+4’ del primer tiempo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

