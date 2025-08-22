Gol de Luis Díaz, Bayern Múnich vs. Leipzig. (Video: ESPN)
Gol de Luis Díaz, Bayern Múnich vs. Leipzig. (Video: ESPN)

En el arranque de la , golea a con una gran actuación de , el flamante fichaje de los bávaros para esta temporada. El colombiano, quien ya había anotado en la Supercopa alemana ante Stuttgart, esta vez se hizo presente en la Bundesliga, donde marcó el segundo tanto para el campeón alemán y luego dio una doble asistencia para Harry Kane. Sin dudas, una sociedad que le va a dar muchas alegrías al histórico Bayern Múnich.

Primera asistencia de Luis Díaz para Harry Kane


Asistencia de Luis Díaz a Harry Kane. (Video: ESPN)
Asistencia de Luis Díaz a Harry Kane. (Video: ESPN)

Segunda asistencia de Luis Díaz para Harry Kane


Segunda asistencia de Luis Díaz a Harry Kane. (Video: ESPN)
Segunda asistencia de Luis Díaz a Harry Kane. (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS