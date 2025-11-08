Golazo de Luis Díaz para el 1-1 del Bayern vs U. Berlín | VIDEO: ESPN3
Golazo de Luis Díaz para el 1-1 del Bayern vs U. Berlín | VIDEO: ESPN3

comenzó perdiendo el duelo ante . Los ‘bávaros’, en condición de visita, perdían a los 27 minutos. Sin embargo, apareció , quien luchó un balón que parecía perdido, para luego sacarse a un defensor rival y -casi sin ángulo- anotar el empate para los ‘Bávaros’ por la jornada 10 de la Bundesliga 2025. El gol fue catalogado como extraordinario por la dificultad que presentó para poder definir con tan poco espacio en el área chica del Unión Berlín.

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

