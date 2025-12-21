Gol de Luis Díaz para el triunfo por 4-0 del Bayern Munich vs Heidenheim. (Video: ESPN)
Gol de Luis Díaz para el triunfo por 4-0 del Bayern Munich vs Heidenheim. (Video: ESPN)

Como era de esperarse, el poderío del Bayern Múnich siguió su curso en la última jornada del año 2025. Lucho retornó al equipo titular tras sus ausencias por suspensión y lo hizo a lo grande. Comenzando por izquierda, su zona de confort, el extremo ex-Liverpool se encargó de anotar el 3-0. Ya cuando terminaba el partido, a los 86′, Lucho empujó la pelota con una palomita que significó el tercer tanto de los bávaros y su octavo gol en la cuenta personal. Díaz había estado fuera de acción ante Sporting y Mainz, dos juegos en los que Bayern lo extrañó demasiado. Tras este triunfo, Bayern volverá a jugar recién en 2026, cuando retome la acción en Bundesliga y Champions.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS