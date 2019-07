¡Cielito lindo! Raúl Jimenez marcó el 1-0 de México ante Haití en el primer tiempo suplementario [VIDEO]

Luego de que los 90 minutos se fueran igualados sin goles, apenas a los cuatro del primer tiempo suplementario, Raúl Jiménez marcó el 1-0 de México ante Haití por la Copa de Oro 2019, en duelo que se disputa en el Estadio de la Universidad de Phoenix.



El propio Jiménez fue a buscar un balón dividido al área, pero cayó en la disputa con un defensor y el juez del partido no dudó en cobrar la pena máxima.



Y desde los once pasos, el delantero de 28 años que juega en el Wolverhampton de la Premier League no falló: con un sutil toque con el botín derecho venció al portero Johny Placide.



Raúl Jimenez puso el 1-0 de México ante Haití por semifinales de Copa de Oro 2019 (YouTube)

LA PREVIA DEL PARTIDO.



El combinado mexicano, dirigido por el técnico argentino Gerardo Martino, sufrió para batir en penales (5-4, 1-1 en tiempo reglamentario) a Costa Rica, mientras Haití firmó una remontada histórica 3-2 ante Canadá para plantarse en semifinales por primera vez en su historia.



México dominó su grupo con paso firme, desplegando un juego ofensivo a imagen y semejanza de lo que predica su entrenador. Sin embargo, sufrió para superar a los ticos y se llenó de dudas antes de medirse el martes a Haití en el State Farm Stadium de Glendale, en Arizona.

