Gol de Rodrigo de Paul con Inter Miami. (Video: Apple TV)

La llegada de a sorprendió a más de uno porque, a sus 31 años, parecía seguir vigente en el plano internacional; sin embargo, decidió dejar Atlético de Madrid para enrumbar hacia la MLS. Ya instalado y con el puesto de titular, tuvo la oportunidad de anotar por primera vez. En el duelo por la ante , el argentino se metió en el área y aprovechó una excelente asistencia para empujar la pelota, colocando así el empate parcial que, a la larga, sería el inicio de la remontada y victoria de los rosados. Desde la banca de suplentes, mostró una sonrisa por la primera aparición de su compañero, amigo y compatriota.

