¡Con la ‘21′ y un tatuaje de Diogo Jota! Gol agónico de Rúben Neves para el 1-0 de Portugal
El futbolista apareció en el área para cabecear y poner el gol agónico que dio el triunfo en las Eliminatorias al Mundial 2026. En la celebración, recordó a su mejor amigo Diogo Jota, quien falleció hace algunos meses.
Rúben Neves anotó el 1-0 de Portugal vs. Irlanda. (Video: ESPN)
Portugal se mantiene firme en su camino hacia el Mundial 2026 y este sábado 11 de octubre venció a Irlanda (1-0). Luego de un partido con mucha intensidad y un penal fallado por Cristiano Ronaldo, todo se decidió en el último tramo. A los 92′, Trincao lanzó un centro hacia el área rival para buscar la cabeza de algún compañero, por lo que encontró a Rúben Neves. El volante anticipó al portero Kelleher y puso el único gol de la noche. En la celebración, mostró una carga emotiva porque portaba el dorsal ‘21′, número que usaba Diogo Jota antes de su fallecimiento. Además, Neves mostró el tatuaje que tiene con su amigo y besó la camiseta. Con este resultado, los dirigidos por Roberto Martínez son líderes de su grupo.
