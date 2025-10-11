Rúben Neves anotó el 1-0 de Portugal vs. Irlanda. (Video: ESPN)
Rúben Neves anotó el 1-0 de Portugal vs. Irlanda. (Video: ESPN)

se mantiene firme en su camino hacia el y este sábado 11 de octubre venció a (1-0). Luego de un partido con mucha intensidad y un penal fallado por Cristiano Ronaldo, todo se decidió en el último tramo. A los 92′, Trincao lanzó un centro hacia el área rival para buscar la cabeza de algún compañero, por lo que encontró a . El volante anticipó al portero Kelleher y puso el único gol de la noche. En la celebración, mostró una carga emotiva porque portaba el dorsal ‘21′, número que usaba antes de su fallecimiento. Además, Neves mostró el tatuaje que tiene con su amigo y besó la camiseta. Con este resultado, los dirigidos por Roberto Martínez son líderes de su grupo.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS