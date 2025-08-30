Gol de Vedat Muriqui para el 1-0 de Mallorca. (Video: DSPORTS)
Gol de Vedat Muriqui para el 1-0 de Mallorca. (Video: DSPORTS)

sorprendió a todo el Santiago Bernabéu poniéndose en ventaja sobre el a los 18 minutos de partido. El gol llegó gracias a Vedat Muriqi quien anotó de cabeza, venciendo así la portería de Thibaut Courtois. El ‘pirata’ es el goleador del Mallorca desde su llegada en el 2022. Recordemos que le anularon un gol a Kylian Mbappé por posición adelantada, tras ello llegó el gol de Muriqi en el partido por la jornada 3 de LaLiga.

