¡Empate cafetero! Gol de Luis Javier Suárez para el 2-2 de Colombia vs. Venezuela
Cuando parecía que el primer tiempo iba a terminar a favor de Venezuela, llegó Luis Javier Suárez para poner el 2-2 para Colombia en Maturín. El gol llegó a los 42 minutos tras un cabezazo de Suárez para dejar sin chances a Rafael Romo. De esta forma, en estos momentos Venezuela se queda sin el cupo de repechaje para el Mundial 2026. La ‘vinotinto’ bajó al puesto número 8 con 19 unidades, mientras que Boliva -que le gana a Brasil- hace 20 puntos y se mete en el puesto de repechaje.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.