Golazo de Yordy Reyna. El jugador de la Selección Peruana definió de gran manera ante la salida del portero de Chicago Fire para poner el primer tanto de Vancouver Whitecaps en un compromiso que se había plateado cerrado en los primeros minutos del enfrentamiento.

La jugada se dio sobre los 20 minutos de la etapa complementaria, luego que el atacante nacional recibiera un pase en profundidad, el mismo que lo dejó mano a mano con el arquero del club oponente, a quien el futbolista peruano no dudó en sacarse de encima con una regate para definir y poner el primero de la jornada.

Yordy Reyna es uno de los elementos en ofensiva que Ricardo Gareca suele tener en cuenta para la Selección Peruana, por lo que esta muestra de su nivel podrían darle más opciones de ser considerado en la primera convocatoria con miras al inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

¿La Selección Peruana se muda a Europa?

Conmebol anunció que a partir de octubre iniciarán las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Sin embargo, ello estaría sujeto a cómo evolucione la pandemia en la región, pues Brasil y Perú siguen siendo los países más golpeados por el nuevo coronavirus. Ello llevaría a evaluar nuevas alternativas, incluyendo el traslado de los partidos a otro continente.

De acuerdo al portal Ovación de Uruguay, en Conmebol estarían viendo la posibilidad de trasladar los encuentros de las Eliminatorias a Europa, no solo por la seguridad de los jugadores, sino para poder contar con aquellos que militan en clubes de esta parte del mundo, ya que así se eliminaría “el temor de los clubes europeos de ceder a los jugadores”.

La única selección que no se vería beneficiada con esta posibilidad es la de Bolivia, pues gran parte de su elenco milita en su propio país o en algunos clubes de la región sudamericana. Incluso, no podrán contar con la ventaja de la altura, ya que sus duelos de local ya no serían en la ciudad de La Paz (3,200 m.s.n.m.).

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Periódicos sin COVID-19 (Depor)