Golazo de Cristiano Ronaldo en Al Nassr. (Video: SSC)
Golazo de Cristiano Ronaldo en Al Nassr. (Video: SSC)

Cuando pensábamos que no podía sorprender más, volvió a deleitarnos con un golazo. En los últimos minutos del partido de vs. , el astro portugués aprovechó su excelente ubicación en el área para recibir un centro de espaldas y realizó una chalaca acompañada de una gran elevación para su ejecución. De esta manera, ‘CR7′ redondeó la victoria de 4-1 en la y también aumentó a 954 goles en su carrera profesional y se acerca a la marca esperada de los 1000. Definitivamente, inacabable.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS