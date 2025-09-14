Gol de Raphinha para el 2-0 del Barcelona vs. Valencia | VIDEO: DSports
vence por 3-0 al con gol de Rapinha y doblete de Fermín López por la jornada 4 de la . El segundo gol llegó a los 53 minutos gracias a un pase de Rashford para Raphinha que venció el portero rival. Mientras que el tercer gol fue obra de Fermín López que selló su doblete a los 56 minutos de partido.

Tercer gol del Barcelona vs. Valencia | Fermín López

Cuarto Gol del Barcelona vs. Valencia | Raphinha

Quinto gol del Barcelona vs. Valencia | Lewandowski

