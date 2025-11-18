Bolivia volvió a mostrar una versión decepcionante durante su gira por Asia, dejando muchas preocupaciones con miras al repechaje intercontinental de marzo, en donde se jugarán el todo o nada para conseguir un boleto al Mundial del 2026. Al igual que hace unos días frente a Corea del Sur, el cuadro dirigido por Óscar Villegas volvió a mostrar alarmantes problemas defensivos, sucumbiendo por 3-0 a manos de Japón en Tokio. Después del 1-0 parcial anotado por Daichi Kamada en el amanecer del compromiso, los dos siguientes tantos llegaron en el epílogo de la parte complementaria. A los 72′, Shuto Machino apareció en medio de los zagueros bolivianos y puso el 2-0 tras una perfecta asistencia de Keito Nakamura. Sin embargo, eso no fue todo: para cerrar con broche de oro, el mismo Nakamura hizo una espectacular maniobra dentro del área y remató cruzado para vencer a Guillermo Viscarra (78′), quien no pudo hacer nada para evitar la goleada de los suyos. La ‘Verde’ tendrá que trabajar muchísimo si quiere volver a una Copa del Mundo.