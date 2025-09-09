Gol de Luis Suárez para el 3-2 de Colombia. (Video: GOLPERU)
Con Triplete de Luis Javier Suárez y los goles de Yerry Mina junto a Jhon Córdoba para anotar el sexto gol para la Selección de sobre , que se está quedando sin el boleto para el repechaje del Mundial 2026. Con este resultado la ‘vinotinto’ se despide, momentáneamente, en el octavo lugar. Para escalar al séptimo puesto tendría que Brasil superar a Bolivia en el Alto, donde los ‘altiplánicos’ vienen superando por la mínima diferencia a los ‘cariocas’.’

Gol de Jhon Córdoba para el 6-3 de Colombia vs Venezuela | VIDEO: Movistar Deportes
