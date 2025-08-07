Primer gol de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Río Ave. (Video: @Marca)
Para el reto de llegar a los 1000 goles como profesional es una tarea pendiente que, a sus 40 años de edad, piensa cumplirla. En el inicio de la temporada 2025/2026, el show de ‘CR7′ tuvo su punto de partida con en el partido amistoso contra en Portugal. El luso marcó un triplete para colaborar con la victoria 4-0. El primero llegó a los 44′, tras una asistencia de Joao Félix en una pared extraordinaria. Ya en el segundo tiempo, impactó el balón con un cabezazo a los 63′ y, a los 68′, anotó desde el punto de penal. Si bien estos tantos no suman a los 938 que lleva, se perfila a romper esta cifra en lo que resta de su carrera como profesional.

Segundo gol de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Río Ave. (Video: @DailyCRonaldo7)
Tercer gol de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Río Ave. (Video: @DailyCRonaldo7)
