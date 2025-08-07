Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Máquina de goles! El triplete de Cristiano Ronaldo con Al Nassr vs. Rio Ave en amistoso
Para Cristiano Ronaldo el reto de llegar a los 1000 goles como profesional es una tarea pendiente que, a sus 40 años de edad, piensa cumplirla. En el inicio de la temporada 2025/2026, el show de ‘CR7′ tuvo su punto de partida con Al Nassr en el partido amistoso contra Río Ave en Portugal. El luso marcó un triplete para colaborar con la victoria 4-0. El primero llegó a los 44′, tras una asistencia de Joao Félix en una pared extraordinaria. Ya en el segundo tiempo, impactó el balón con un cabezazo a los 63′ y, a los 68′, anotó desde el punto de penal. Si bien estos tantos no suman a los 938 que lleva, se perfila a romper esta cifra en lo que resta de su carrera como profesional.
Segundo gol de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Río Ave. (Video: @DailyCRonaldo7)
Tercer gol de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Río Ave. (Video: @DailyCRonaldo7) SOBRE EL AUTOR
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.