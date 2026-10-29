Gol 985 en la carrera de Cristiano Ronaldo. (Video: HTC Sport / Foto: Getty Images)
Gol 985 en la carrera de Cristiano Ronaldo. (Video: HTC Sport / Foto: Getty Images)

¡En el área no perdona! completó su ‘hat-trick’ para llegar a los 985 tantos en su carrera y darle el triunfo a sobre Al Khoolod por la fecha 12 de la Liga Profesional Saudí, de Arabia Saudita. ‘CR7’ está imparable. El portugués aparece en el área, recibe un pase a la altura del punto de penal y define con precisión para mandar el balón al fondo de la red. En Al Nassr juegan para el ‘7’, que responde con goles y disfruta cada momento. De esta forma, Cristiano Ronaldo tiene el objetivo de conseguir el bicampeonato de la Saudi Pro League con Al Nassr. Aunque, la máxima meta con su equipo es alcanzar los 1000 goles a nivel profesional.

Gol de Cristiano Ronaldo para el 3-2:

Gol 983 en la carrera de Cristiano Ronaldo. (Video: Thmanyah Sports / Foto: Getty Images)
Gol 983 en la carrera de Cristiano Ronaldo. (Video: Thmanyah Sports / Foto: Getty Images)

Gol de Cristiano Ronaldo para el 4-2:

Gol 984 en la carrera de Cristiano Ronaldo. (Video: HTC Sport / Foto: Getty Images)
Gol 984 en la carrera de Cristiano Ronaldo. (Video: HTC Sport / Foto: Getty Images)

Gol de Cristiano Ronaldo para el 5-2:

Gol 985 en la carrera de Cristiano Ronaldo. (Video: HTC Sport / Foto: Getty Images)
Gol 985 en la carrera de Cristiano Ronaldo. (Video: HTC Sport / Foto: Getty Images)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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