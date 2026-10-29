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¡Doblete del ‘Bicho’! Goles de Cristiano Ronaldo para a llegar a los 984 tantos en su carrera
¡Cristiano Ronaldo está imparable! El portugués marcó un doblete para firmar el 4-2 del Al Nassr sobre el Al Kholood, por la Liga de Arabia Saudita. De esta manera, el ‘Bicho’ está a 16 goles de los 1000 tantos a nivel profesional, y con 41 años, realmente es increíble lo que viene logrando en el equipo dirigido por el australiano Ange Postecoglou. El primer tanto de ‘CR7′ llegó con un pase filtrado de Joao Félix dentro del área, quien le cedió a Ronaldo para que defina y ponga el primer en su cuenta personal. Luego, seis minutos más tarde, el portugués volvió a ser letal en el área y con un remate de cabeza puso el 4-2 parcial a favor del Al Nassr.
Gol de Cristiano Ronaldo para el 3-2:
Gol 983 en la carrera de Cristiano Ronaldo. (Video: Thmanyah Sports / Foto: Getty Images)
Gol de Cristiano Ronaldo para el 4-2:
Gol 984 en la carrera de Cristiano Ronaldo. (Video: HTC Sport / Foto: Getty Images) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.