De tal palo, tal astilla. El refrán puede aplicarse en cualquier caso, pero nunca estuvo mejor ejemplificado con lo que acaba de hacer Cristiano Ronaldo Júnior. El hijo de Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr, se lució al marcar un doblete en el Portugal vs. Croacia, por la final de la Vlatko Markovic Sub 15. La victoria fue 3-2 para los lusos, pero ‘Cris Jr.’ anotó los dos primeros tantos de su equipo. Su primer gol llegó tras un remate de zurda al primer palo que sorprendió al arquero a los 12′; mientras que el segundo cayó a los 43′, de cabeza. Sus goles han generado todo tipo de reacciones en redes sociales y las comparaciones con su papá no faltaron. Con apenas 14 años, Cristiano Ronaldo Jr. logró su primer trofeo y empieza a abrirse paso en el fútbol, un deporte que quiere seguir hasta cumplir su máximo sueño: jugar al lado de CR7.

Segundo gol de Cristiano Ronaldo Jr.

Doblete de Cristiano Ronaldo Jr. para el 2-0 del Portugal vs. Croacia, por la final de la Vlatko Markovic. (Video: 11)