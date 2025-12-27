Gol de Cristiano Ronaldo para el 1-0 del Al Nassr vs Al Okhdood en la Liga de Arabia. (Video: Twitter)
El ‘bicho’ es imparable, pues ni por fiestas de fin de año descansa su actividad futbolística.

Doblete de Cristiano Ronaldo

Doblete de Cristiano Ronaldo para el 2-0 del Al Nassr vs Al Okhdood. (Video: Twitter)
