Cada vez son más los clasificados al Mundial 2026 y en Europa se mantiene el curso de las Eliminatorias. Noruega se perfila como uno de los candidatos a conseguir el boleto, por lo que este martes 9 de setiembre corroboró su buen momento derrotando por 11-1 a Moldavia y dejando un gran protagonista: Erling Haaland. El ‘Cyborg’ se mostró intratable a lo largo de la contienda, marcando también un répoker (5 goles) en el choque. Los tres primeros fueron en la etapa inicial (11′, 36′ y 43′) y en el complemento hizo gala de su olfato goleador con dos anotaciones más (52′ y 83′). Por lo pronto, Noruega es líder de su serie con 15 puntos en 5 partidos jugados, dejando el puntaje perfecto y casi asegurando el boleto a la Copa del Mundo.

