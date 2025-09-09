Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¿Es humano? El repóker de goles de Erling Haaland con Noruega vs. Moldavia por Eliminatorias
Cada vez son más los clasificados al Mundial 2026 y en Europa se mantiene el curso de las Eliminatorias. Noruega se perfila como uno de los candidatos a conseguir el boleto, por lo que este martes 9 de setiembre corroboró su buen momento derrotando por 11-1 a Moldavia y dejando un gran protagonista: Erling Haaland. El ‘Cyborg’ se mostró intratable a lo largo de la contienda, marcando también un répoker (5 goles) en el choque. Los tres primeros fueron en la etapa inicial (11′, 36′ y 43′) y en el complemento hizo gala de su olfato goleador con dos anotaciones más (52′ y 83′). Por lo pronto, Noruega es líder de su serie con 15 puntos en 5 partidos jugados, dejando el puntaje perfecto y casi asegurando el boleto a la Copa del Mundo.
Póker de goles de Erling Haaland con Noruega. (Video: ESPN)
Triplete de Erling Haaland con Noruega vs. Moldavia. (Video: ESPN)
Doblete de Haaland en Noruega vs. Moldavia. (Video: ESPN)
Gol de Erling Haaland en Noruega vs. Moldavia por Eliminatorias. (Video: ESPN) SOBRE EL AUTOR
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.