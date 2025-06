Flamengo vs Chelsea se enfrentan en el Lincoln Financial Field por la jornada 2 del Grupo D del Mundial de Clubes 2025. El empate llegó a los 62 minutos tras un centro por derecha de Gonzalo Plata para encontrar en el punto penal el pie de Bruno Enrique, que venció al portero del Chelsea, Robert Sánchez. Mientras que el segundo gol llegó a los 65’ gracias a Danilo, que encontró el balón pivotando en el aérea y no desaprovechó la oportunidad para darle vuelta al marcador. Finalmente, Wallace anotó el tercero a los 83′ minutos tras un descuido de la defensa ‘londinense’.

Danilo marcó gol en el 2-1 de Flamengo vs Chelsea por el Mundial de Clubes. (Video: DAZN)

Wallace marcó el tercer gol para el Flamengo vs Chelsea | Video: DSports