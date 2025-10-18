Triplete de Lionel Messi en Inter Miami vs. Nashville. (Video: MLS)
sigue demostrando su vigencia en el fútbol y la se deleita cada fin de semana con una nueva demostración. En el , el astro argentino se convirtió en uno de los principales protagonistas con un triplete que encendió a todos. El primer gol llegó a los 35′, producto de una excelente jugada individual que -desde afuera del área- encontró un espacio para ejecutar un remate, colocándolo al lado imposible del portero rival. A los 63′, lanzó un tiro de penal para marcar el doblete de la noche. Por último, se metió al área con una pared y lanzó, otra vez, el balón a un ángulo lejano. Fue así que los rosados ganaron por 5-2, manteniéndose firmes en la pelea por la MLS.

