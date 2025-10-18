Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Triplete del genio del fútbol! Goles de Lionel Messi con Inter Miami vs. Nashville
Con grandes jugadas y disparos de larga distancia, Messi volvió a hacerse presente en el marcador del cuadro rosado. En esta ocasión, marcó un triplete y decretó el triunfo de los dirigidos por Javier Mascherano.
Triplete de Lionel Messi en Inter Miami vs. Nashville. (Video: MLS)
Lionel Messi sigue demostrando su vigencia en el fútbol y la Major League Soccer (MLS) se deleita cada fin de semana con una nueva demostración. En el Inter Miami vs. Nashville, el astro argentino se convirtió en uno de los principales protagonistas con un triplete que encendió a todos. El primer gol llegó a los 35′, producto de una excelente jugada individual que -desde afuera del área- encontró un espacio para ejecutar un remate, colocándolo al lado imposible del portero rival. A los 63′, lanzó un tiro de penal para marcar el doblete de la noche. Por último, se metió al área con una pared y lanzó, otra vez, el balón a un ángulo lejano. Fue así que los rosados ganaron por 5-2, manteniéndose firmes en la pelea por la MLS.
Doblete de Messi en Inter Miami vs. Nashville. (Video: MLS)
Gol de Messi en Inter Miami vs. Nashville. (Video: MLS) SOBRE EL AUTOR
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.