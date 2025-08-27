Doblete de Lionel Messi para el 2-1 de Inter Miami vs. Orlando City | VIDEO: Apple TV
Doblete de Lionel Messi para el 2-1 de Inter Miami vs. Orlando City | VIDEO: Apple TV

comenzó con pie izquierdo la semifinal de la Leagues Cup al perder 1-0 contra Orlando City antes del término del primer tiempo. Sin embargo, nunca se puede dudar de la jerarquía de , quien en los minutos finales del partido, cuando parecía todo perdido para los ‘rosados’, dio vuelta al marcador venciendo la portería de hasta en dos oportunidades. Los goles de Messi llegaron a los 77 y 88 minutos del segundos tiempo.

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

