¡Doblete y clasificación! Goles de Lionel Messi para el 2-1 de Inter Miami vs. Orlando City
Lionel Messi, el salvador del Inter Miami, apareció en los minutos finales de la semifinal ante Orlando City por la Leagues Cup. El conjunto de Pedro Gallese iba ganando, pero el ‘10’ argentino revirtió el marcador.
Doblete de Lionel Messi para el 2-1 de Inter Miami vs. Orlando City | VIDEO: Apple TV
Inter Miami comenzó con pie izquierdo la semifinal de la Leagues Cup al perder 1-0 contra Orlando City antes del término del primer tiempo. Sin embargo, nunca se puede dudar de la jerarquía de Lionel Messi, quien en los minutos finales del partido, cuando parecía todo perdido para los ‘rosados’, dio vuelta al marcador venciendo la portería de Pedro Gallese hasta en dos oportunidades. Los goles de Messi llegaron a los 77 y 88 minutos del segundos tiempo.
Gol de Lionel Messi para el 1-1 de Inter Miami vs. Orlando City | VIDEO: Apple TV SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.