Neymar anotó doblete en Santos vs. Juventude. (Video: Amazon Prime)
Neymar anotó doblete en Santos vs. Juventude. (Video: Amazon Prime)

A pesar de no estar completamente recuperado de su lesión, el brasileño se convirtió en figura ante Juventude. De esta manera, alejó a su equipo de la zona de descenso en Brasil.

Neymar marcó el primer gol en Santos vs. Juventude. (Video: Amazon Prime)
Neymar marcó el primer gol en Santos vs. Juventude. (Video: Amazon Prime)
Neymar Junior anotó triplete en Santos vs. Juventude. (Video: Amazon Prime)
Neymar Junior anotó triplete en Santos vs. Juventude. (Video: Amazon Prime)

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS